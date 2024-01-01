Одного из организаторов подпольных казино в Перми приговорили к условному сроку Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор одному из участников преступной группы, организовавшей в городе сеть незаконных игровых клубов. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом 100 тыс. руб. Также судом с осуждённого в доход государства конфискована денежная сумма, равная доходу, полученному в результате совершения преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Относительно мягкий приговор обусловлен тем, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Незаконные игровые клубы действовали в Перми с октября 2020-го по август 2022 года. Под видом оказания благотворительной деятельности от имени АНО благотворительных программ «Добрая рука» (Киров) и от имени Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере повышения компьютерной грамотности «Знание» (Москва) злоумышленники арендовали нежилые помещения в ряде районов краевого центра, укомплектовали их необходимым оборудованием и наняли 15 человек персонала.

За период существования клубов они извлекли доход не менее 26 млн руб.





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