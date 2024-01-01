В Пермском крае собираются разрешить охоту на серых ворон, чаек и крачек Соответствующий проект закона поступил в краевой парламент Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект закона, который позволит охотиться на серых ворон, чаек и крачек. Об этом информирует официальный канал краевого парламента в Telegram.

По данным пояснительной записки, указанные виды птиц часто способствуют распространению птичьего гриппа. Включение этих птиц в список охотничьих ресурсов позволит контролировать их популяцию. Это особенно важно, поскольку другие превентивные меры, например карантин для заражённых особей, невозможно реализовать в отношении диких птиц.

Разрешение на ведение охоты будет касаться лишь тех видов, которые не находятся под охраной и не занесены в Красную книгу.

Ожидается, что проект закона будет обсуждён на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края в сентябре.

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