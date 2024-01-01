В пермском аэропорту сработала пожарная тревога Людей эвакуировали, никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Международный аэропорт «Пермь»

Архив ИД «Компаньон»

Утром 9 августа из международного аэропорта Перми Большое Савино эвакуировали пассажиров из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю, сигнализация сработала в комнате матери и ребёнка. Предварительно установлено, что в микроволновку поставили бумажный стаканчик.

Возгорания не произошло, но пожарная часть аэропорта среагировала.

Как сообщают очевидцы, из зала ожидания аэропорта эвакуировали пассажиров. Однако позже все вернулись в терминал. В ходе происшествия никто не пострадал, и сейчас аэропорт работает в штатном режиме, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в начале января этого года сотрудники грузового склада пермского аэропорта Большое Савино в одной из посылок обнаружили гранату. После этого всех работников терминала пришлось эвакуировать, а находку отправить на проверку.

Предмет, похожий на гранату Ф-1, удалось вычислить в багаже с помощью интроскопа. После экспертизы выяснилось, что находка является муляжом. Тем не менее, на дне той же посылки были найдены уже настоящая граната для подствольного гранатомёта ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.