Сотрудники аэропорта «Пермь» обнаружили в багаже гранату Работников эвакуировали Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Сотрудниками грузового склада пермского аэропорта Большое Савино в одной из посылок была обнаружена граната. Всех работников терминала пришлось эвакуировать, а находку отправить на проверку. Об этом сообщает tеlegram-канал Mash.

Предмет, похожий на гранату Ф-1, удалось вычислить в багаже с помощью интроскопа. После экспертизы, правда, выяснилось, что находка является муляжом. Тем не менее на дне той же посылки была найдены уже настоящая граната для подствольного гранатомёта ВОГ-25 и патрон с пробитым капсюлем. Объекты сейчас проверяют на взрывоопасность.

«Работники склада теперь на временном отдыхе», — говорится в информации tеlegram-канала.

В ноябре 2023 года «Новый компаньон» сообщал, что в грузовом терминале пермского аэропорта также прошла эвакуация после обнаружения подозрительной посылки. Внутри неё были найдены предметы, напоминающие гранаты. В ходе осмотра багажа опасных предметов не обнаружено.





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