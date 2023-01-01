Грузовой терминал аэропорта Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки
При проверке опасных предметов не обнаружено
Аэропорт Перми эвакуирует посетителей и сотрудников после обнаружения подозрительной посылки. Внутри неё были найдены предметы, напоминающие гранаты. Сообщение об этом распространил telegram-канал Baza.
Предметы были обнаружены внутри мешка. Весь персонал грузового комплекса эвакуировали, к зданию направили взрывотехников.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в ходе осмотра посылок специалистами опасных предметов обнаружено не было. Данная ситуация не повлияла на работу пассажирского терминала, а также на технологическое обслуживание рейсов. Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме.
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