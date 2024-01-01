Зарина Ситдикова Реставрация сгоревшего корпуса Пермского педуниверситета потребует разбора здания Объект культурного наследия пострадал во время пожара 2012 года Поделиться Твитнуть

ПГПУ сгоревший корпус

Константин Долгановский

Реставрация пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Училище детей канцелярских служителей» по ул. Сибирской, 26а, в котором размещался факультет иностранных языков Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, может быть выполнена только при условии разбора постройки и последующего воссоздания точной копии деревянного здания. Об этом сообщает издание «Текст» со ссылкой на заключение историко-культурной экспертизы.

Как ранее писал «Новый компаньон», архитектурный проект училища был утверждён ещё Николаем I. Во второй половине XIX века здание было передано пермскому губернскому земству, в 1836 году в нём была открыта первая публичная платная библиотека.

Спустя почти 95 лет объект был передан педагогическому институту. В августе 2012 года в здании произошёл пожар, и около 600 кв. м выгорело. С тех пор ОКН оставался заброшенным.

По информации «Текста», из-за большого износа здания эксперты предложили разобрать строительные конструкции и инженерные сети, а затем воссоздать их копии с сохранением исторического облика. Расположенные внутри печи рекомендуется перебрать и сложить заново.

В ходе реставрации планируется обустроить парк с бюстом архитектора Ивана Свиязева, по проекту которого было построено само «Училище детей канцелярских служителей».

В прошлом году на территории архитектурного ансамбля ОКН завершилась реставрация исторической ограды с воротами.

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