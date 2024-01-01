Подписан контракт с Корпорацией развития Пермского края на реставрацию Усадьбы Голицына Ещё один контракт с КРПК заключён на реконструкцию кинотеатра «Авангард» в Березниках Поделиться Твитнуть

Усадьба Голицына / фото: vk.com/kazachenko_berezniki

Власти подписали контракты с Корпорацией развития Пермского края (КРПК) на реставрацию Усадьбы Голицына в Усолье и реконструкцию кинотеатра «Авангард» в Березниках. Общий объём финансирования по программе развития Верхнекамья превысил 350 млн руб. Об этом сообщает глава Березников Алексей Казаченко.

В Усадьбе Голицына, которой уже более 200 лет, будут восстановлены архитектурные элементы фасада Главного дома и конюшни, рельеф забора под старину, проведена полная замена инженерных сетей, выполнен капремонт кровли и внутренняя отделка помещений.

Объект культурного наследия кинотеатр «Авангард» будет реконструирован под современное использование. На первом этаже должен появиться театральный зал на 370 человек с поворотной сценой. В здании запланированы внутренние отделочные работы.

кинотеатр "Авангард" / фото: vk.com/kazachenko_berezniki

Окончание работ — декабрь 2025 года.

«Сейчас передаём подрядчику проектную и рабочую документацию. В ближайшее время запланирую выезд на площадки», — добавил Алексей Казаченко.

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