Власти выделят на реконструкцию улицы Мира в Перми 151 млн рублей Средства предусмотрят в городском и краевом бюджетах Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

На заседании комиссии, занимающейся разработкой и реализацией инвестиционных инициатив в Перми, поддержан проект реконструкции дороги по ул. Мира от транспортной развязки на пересечении с улицами Стахановская и Карпинского до шоссе Космонавтов.

Вопрос об инвестициях поднял начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Мясоедов. Он отметил, что в ходе реконструкции планируется создать тротуары и велодорожки, а также проезжую часть с двумя полосами общей шириной 45 м. Общая длина автомобильной дороги составит 4,5 км. На реализацию данного проекта предполагается выделить 151 млн руб., из которых 113 млн поступят из бюджета Пермского края, а 37,7 млн — из городского бюджета.

Также была обсуждена возможность присвоения статуса инвестиционного проекту строительства спортивной площадки рядом с гимназией №5 (по ул. КИМ, 90). Строительные работы уже начались и завершатся осенью текущего года. Предварительная стоимость строительства составляет 45,9 млн руб. Это решение также было принято.

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