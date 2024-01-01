Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый сезон в пермской частной филармонии «Триумф» откроется 2 сентября В планах детские проекты, театральные постановки, музыка на воде, концертные циклы и кинопоказы Поделиться Твитнуть

фото: Гюнай Мусаева

Как сообщил арт-директор пермской частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов, концертная организация открывает новый сезон 2 сентября.

По традиции, первым событием сезона станет немое кино под живую музыку: полнометражный фильм Чарли Чаплина «Пилигрим» (0+) 1923 года можно будет услышать под импровизацию известного пермского музыканта Александра Колесникова. Немое кино «Триумф» показывает регулярно на протяжении трёх сезонов, Александр Колесников — пианист из спектакля Театра-Театра «Вертинский» (16+) — выступает в качестве тапёра второй год. Немое кино в «Триумфе» по-прежнему будут смотреть каждый первый понедельник месяца; в этом сезоне планируются просмотры и лёгких комедий с Чарли Чаплином и Бастером Китоном, и авторского экспериментального кино.

В наступающем сезоне частная филармония запускает несколько новых циклов и проектов.

«Триумф» осваивает водную стихию. До конца навигации на Каме, то есть до начала ноября, продолжится совместный проект с судоходной компанией «Водоходъ» «Музыка на воде» (18+): закат на Каме, струнный квартет на палубе и винные дегустации на водной «тесле» под названием «Экоход-2». На музыкальных рейсах «Экохода» выступает квартет музыкантов из молодого пермского оркестра Agidel-orchestra, в первом отделении концерта звучат классические произведения, во втором — музыка из фильмов в оригинальных аранжировках.

До завершения навигации в планах запуск джазового рейса Moon River (18+).

Впервые в «Триумфе» появятся регулярные детско-семейные события. С октября стартует цикл спектаклей-концертов «Сказки с оркестром» (6+). Визуальным рядом проекта будут настоящие плёночные советские диафильмы. Первая сказка, которая будет показана, — «Спящая красавица» Шарля Перро (6+). В проекте примет участие постоянный резидент «Триумфа» Agidel-orchestra под руководством Алёны Гусевой и известная пермская актриса и певица Екатерина Романова.

В этом году «Триумф» отказывается от абонементной системы: она просуществовала всего один сезон и себя не оправдала. Несмотря на это, часть абонементных проектов остаётся. Продолжатся Piano-Gala (12+); в концертах примут участие известные пианисты Варвара Мягкова, Алексей Гориболь, Антон Батагов, Настасья Хрущева, появятся и новые имена. Варвара Мягкова планирует записать в «Триумфе» новый диск.

В конце октября в стенах «Триумфа» впервые прозвучит скрипка Антонио Страдивари 1735 года. Концертмейстер оркестра musicAeterna Ольга Волкова исполнит шесть сонат Эжена Изаи (12+) — настоящий подарок для тех, кто не попал на этот концерт на Дягилевском фестивале; а те, кто на нём был, смогут сравнить звучание Страдивари и скрипки Гварнери, на которой Ольга играла в Органном зале.

Кроме того, в концертах нового сезона выступит московский ансамбль Île Thélème под руководством Натальи Соколовской с французской программой (12+), вокальный ансамбль Арины Зверевой N’Caged исполнит цикл «Белорусских песен» (12+) Владимира Раннева и произведения других современных авторов, а в первых числах декабря весь песенный цикл Шуберта «Зимний путь» (12+) будет исполнен петербургскими музыкантами — баритоном Артёмом Савченко и пианистом Константином Изотовым.

Ежемесячно будут проходить джазовые концерты: их планируется десять, выступать будут российские и зарубежные коллективы и солисты, в том числе пермский джазовый бэнд Кристины Басюл (12+); первым в цикле станет 12 сентября концерт американской певицы Journi (12+), приезжающей в Россию впервые.

«Триумф» продолжит театральное направление. Московский театр Любови Толкалиной «Собор» привезёт новый спектакль «Русалка» (12+), новые работы покажет независимый театральный проект Елены Маховой (12+). В декабре Олег Нестеров и группа «Мегаполис» снова привезут в «Триумф» спектакль по неснятым фильмам периода оттепели «Из жизни планет» (12+). Частная филармония планирует показывать этот прекрасный спектакль ежегодно в декабре. Ведутся переговоры о показе нового спектакля петербургского режиссёра Бориса Павловича (18+) и режиссёрского дебюта пермской актрисы Ксении Отиновой «Товарищ птица» (18+).

Продолжатся концерты в храмах. В рамках цикла концертов камерной духовной и барочной музыки Abendmusik (12+) выступят музыканты, играющие на исторических инструментах, — лютнисты Марина Белова и Константин Щенников-Архаров; новые барочные программы готовят солистка Пермской оперы Наталья Кириллова и музыканты оркестра Пермского театра оперы и балета. В рамках проекта Fiori musicali (12+) выступят известные российские и европейские органисты Елена Привалова, Маргарита Еськина, Эльнора Гросс, Ольга Орлова, аргентинка Габриэла Ландаверрия и другие.

Из «Лета в Триумфе» в сезон перекочует набирающий популярность киноклуб «Кино, вино и домино» (18+) — «неочевидные» фильмы под «аккомпанемент» бокала вина с ведущей Ингой Путиной. В программе киноклуба — неизвестные широкому кругу фильмы, допремьерные показы кинематографических новинок и встречи с режиссёрами. Гостями киноклуба станут эксперты из разных профессий — от психологов до уличных музыкантов.

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