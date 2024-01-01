Составы местных дум на выборах в Прикамье больше всего обновятся в Гайнах, Кочёво и Чердыни Голосование пройдёт в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На выборах в Пермском крае в сентябре составы 22 муниципальных дум обновятся неравномерно. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Наибольшее количество депутатов, которые планируют продолжить работу, будет в думах Осинского, Очёрского и Уинского округов. Например, в Осе зарегистрировано кандидатами 14 из 15 действующих депутатов, в Уинском округе — 11 из 14, в Очёрском — 10 из 13.

В то же время на выборах в Гайнском, Берёзовском, Кочёвском и Чердынском округах таких депутатов будет меньше всего: по пять человек.

Как ранее писал «Новый компаньон», на выборах в сентябре в 16 из 22 муниципалитетов действующие председатели местных дум планируют переизбираться, а остальные шесть — нет.

Всего в сентябре избирателям предстоит выбрать 367 депутатов, которые будут представлять их интересы ближайшие пять лет.

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