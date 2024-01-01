В Прикамье готовят пункты временного размещения для жителей Курской области Такое поручение дал министерствам губернатор края Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края поручил министерству территориальной безопасности и министерству труда и соцразвития региона подготовить пункты временного размещения для жителей Курской области, об этом Дмитрий Махонин написал в своём telegram-канале.

«Готовы оказать всю необходимую помощь. Обеспечим жителей всем необходимым», — написал глава региона.

Напомним, рано утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Бои продолжаются уже двое суток. С 7 августа в Курской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Накануне Владимир Путин обсудил ситуацию с правительством и силовиками. Президент призвал регионы помочь курянам, власти выделят 1,8 млрд руб. на переселение из региона. Деньги люди получат в виде сертификатов.

Это будет только первый транш. На переселение всех желающих, а именно 2,5 тыс. семей, потребуется 11 млрд руб., уточнил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Из Курской области продолжается эвакуация, созданы 19 пунктов временного размещения. О готовности принять жителей уже заявили власти Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Липецкой, Самарской и Орловской областей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.