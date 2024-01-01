В ближайшие часы на юг Пермского края обрушатся сильные ливни с градом Экстренное предупреждение опубликовало МЧС Поделиться Твитнуть

Около 9 часов утра ГУ МЧС по Пермскому краю опубликовало предупреждение, что 8 августа в ближайшие два часа по югу Пермского края начнутся очень сильные дожди, ливни и крупный град. Осадки также возможны в течение дня. Ведомство сослалось на данные Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями жителей просят в период ливней и града воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении. Если это не удастся, то нужно постараться хотя бы не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

При граде необходимо держаться дальше от стекол. Запрещается пользоваться электроприборами, та как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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