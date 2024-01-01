С начала года цены на бензин в Прикамье выросли на 4,4% Край продолжает лидировать в ПФО по ценам на все виды топлива, кроме АИ-98 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю с 30 июля по 5 августа средняя стоимость автомобильного топлива выросла на 21 коп. за литр и составила 57,88 руб. (+0,4% к концу предыдущей недели и +4,4% к 1 января 2024 года). Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Согласно опубликованной информации, стоимость одного литра АИ-92 выросла на 15 коп. и составила 53,30 руб., АИ-95 — на 17 коп., до 58,01 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 20 коп., до 67,06 руб. Сильнее всего выросла стоимость литра бензина марки АИ-98 — на 50 коп., до 73,64 руб.

Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край продолжает лидировать по ценам на все виды топлива, кроме АИ-98. На эту марку топлива за прошедшую неделю цены оказались выше в Ульяновской, Саратовской и Самарской областях.

С 30 июля по 5 августа изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации, более всего цены выросли в Ханты-Мансийском АО (+1,5%) и Республике Татарстан (+1,4%).

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