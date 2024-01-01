В Перми будут судить гендиректора УК «Владимирский» за гибель ребёнка На девочку упала снежная глыба с крыши дома Поделиться Твитнуть

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО УК «Владимирский». Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в результате несвоевременной уборки кровли дома от снежно-ледовых масс на несовершеннолетнюю девочку упал снег и лёд с крыши дома по ул.Серпуховская,8. Этот дом обслуживало ООО УК «Владимирский».

В результате схода снега и льда с крыши жилого дома несовершеннолетняя девочка получила серьёзные травмы и позже скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце января 2021 года Свердловский районный суд Перми обязал ООО УК «Владимирский» выплатить 500 тыс руб. за падение ребёнка у подъезда. По словам матери, её ребёнок поскользнулся и упал из-за образовавшейся на тротуаре наледи у подъезда дома по адресу ул. Косьвинская, 9. В больнице мальчику диагностировали компрессионный перелом грудных позвонков, в связи с чем ему пришлось пройти длительное лечение.

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