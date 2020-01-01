Елена Синица Пермская УК заплатит 500 тыс. руб. за перелом позвонков у ребенка Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми Свердловский районный суд обязал управляющую компанию выплатить 500 тыс руб. за падение ребёнка у подъезда. Об этом сообщает «Рифей».

Как пояснили в пресс-службе суда, жительница Перми обратилась в суд с иском к ООО УК «Владимирский» о взыскании компенсации морального вреда. По словам женщины, её ребёнок поскользнулся и упал из-за образовавшейся на тротуаре наледи у подъезда дома по адресу ул. Косьвинская, 9. В больнице мальчику диагностировали компрессионный перелом грудных позвонков, в связи с чем ему пришлось пройти длительное лечение.

В результате суд взыскал с управляющей компании более 400 тыс. руб. за падение ребёнка у подъезда, а также 100 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.

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