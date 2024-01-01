МЧС предупредило о неблагоприятных метеоявлениях в Прикамье 8 августа Ожидается туман и гроза Поделиться Твитнуть

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По информации Пермского ЦГМС, 8 августа в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: в некоторых районах ночью и утром возможны туман и гроза. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с ухудшением метеорологических условий, местных жителей просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и ненадёжными конструкциями, а также не парковать личные автомобили вблизи этих объектов.

Водителям советуют соблюдать указания по скорости и дистанции, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Во время грозы лучше воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытые пространства, укрыться в помещении, отключить электрические устройства и закрыть окна.

Для вызова экстренных служб можно воспользоваться номером «01» с стационарного телефона, с мобильного – «101» или «112», вызов бесплатный.

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