Пермские власти потратят на празднование Нового года 33 млн рублей На обновление игровой зоны «Норы» направят 11 млн Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В этом году власти Перми планируют выделить 33 млн руб. на организацию новогодних мероприятий, создание ледового городка и открытие творческой резиденции для детей и молодёжи. Об этом стало известно из поправок в бюджет на 2024-2026 годы, которые глава Перми внёс на рассмотрение в гордуму, сообщает «Рифей-Пермь».

Дополнительные доходы в 2024 году в сумме 68 млн руб. глава Перми предложил направить на оснащение оборудованием и мебелью школы по ул. Ветлужской.

Безвозмездные средства, поступившие от юрлиц, в сумме 407 млн руб. предлагается направить в 2024 году на увеличение расходов на строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе.

Кроме того, предполагается выделить дополнительные 137 млн руб. на повышение заработной платы работникам в сфере дополнительного образования. 11 млн руб. будут направлены на обновление игровой зоны «Норы» в 66 квартале эспланады, а также на высадку деревьев и кустарников в сквере у гостиницы «Урал».

В 2024 году ожидается увеличение доходов городского бюджета на 1 млрд руб., что составит 55,1 млрд руб., Расходы вырастут на 1 млрд руб., достигнув 55,3 млрд руб. Бюджетный дефицит составит 245 млн руб.

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