Из аварийных домов в Пермском крае переселили более 47,5 тысячи человек В конце 2024 года в регионе завершится строительство сразу десяти домов для жителей аварийного фонда Поделиться Твитнуть

снос дома по Комсомольскому проспекту, 89

Администрация Перми

С начала 2019 года в Пермском крае 47 568 человек улучшили свои жилищные условия благодаря программе переселения. В этот период площадь аварийного жилого фонда уменьшилась в регионе на 747,1 тыс. кв. м. Данные на конец июля 2024 года опубликовал Фонд развития территорий, который является оператором программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Наибольшее количество аварийных домов было расселено в Перми: здесь в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» переехало 16 тыс. человек. Среди лидеров переселения также Краснокамский городской округ (3,5 тыс. человек), Кунгурский муниципальный округ (2,9 тыс. человек), Лысьвенский городской округ (1,64 тыс. человек) и Чайковский городской округ (1,38 тыс. человек).

Новое жильё строится для участников программы в 20 муниципалитетах Пермского края, с 2019 года возведено 15 новых зданий. В этом году около 300 семей уже переехали из аварийных домов в Краснокамском, Губахинском, Александровском и Чайковском округах, а также в п. Красный Восход Пермского МО.

В Перми сейчас возводятся три многоэтажных муниципальных дома (№54 и 57 на ул. Маяковского и №3 на ул. Нейвинской).

Ожидается, что до конца 2024 года в Прикамье завершится строительство сразу десяти домов, куда будут переселены более 4 тыс. человек. Расселение аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года, завершено в 18 из 35 муниципалитетов, включённых в программу.

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