Предприятия Пермского края расширят сотрудничество с одним из крупнейших в РФ производителей цемента Поделиться Твитнуть

Пермский край посетила делегация компании AKKERMANN CEMENT — ООО «Горнозаводскцемент», возглавляемая генеральным директором Евгением Гелло. Визит организован Региональным центром инжиниринга (РЦИ) Пермского края с целью развития промышленной кооперации между местными предприятиями и крупнейшими холдингами страны. Об этом сообщили в минпромторге региона.

Во время рабочего визита участники делегации ознакомились с тремя пермскими предприятиями: ООО «Новые гидросистемы», ООО «Производственная фирма «Сокол» и ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод». Это позволило им оценить производственные возможности и обсудить перспективы сотрудничества с холдингом.

Генеральный директор ООО «Горнозаводскцемент» отметил, что визит принёс значимые результаты. Главный итог — это обмен опытом и налаженные контакты, которые окажут положительное влияние на последующее сотрудничество, заявил он.

Кроме того, делегация ознакомилась с деятельностью РЦИ и примерами успешной кооперации местных компаний с крупными холдингами. Завершился визит переговорами с ООО «Новапол» по вопросам применения инновационного композитного материала. Директор РЦИ Александр Николаев подчеркнул наличие других предприятий в регионе, способных помочь «Горнозаводскцементу», и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Справка

ООО «Горнозаводскцемент» является крупным российским производителем цемента. Основными заказчиками компании выступают предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, а также Республики Татарстан. Годовой объем производства составляет около двух миллионов тонн продукции. Завод входит в холдинг AKKERMANN CEMENT и является градообразующим предприятием Горнозаводска.

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