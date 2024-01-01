На Западном обходе Перми из-за аварии образовалась 6-километровая пробка Сообщается об одном пострадавшем Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Автомобильная пробка длиной более шести километров образовались из-за аварии на Западном обходе Перми в районе съезда к бывшему строительному гипермаркету «Castorama». Информация о происшествии была опубликована в группе «ЧП ДТП Пермь» утром 7 августа.

На видео, снятом очевидцем, можно увидеть грузовик и разбитую легковую машину, стоящую перед ним. Свидетели утверждают, что есть пострадавшие.

Автор одного из постов сообщил, что в легковушке на пассажирском сидении находится человек без сознания. «Неясно, жив ли он», — написал пользователь.

По информации Яндекс.Карт, данные о ДТП были зафиксированы в 7:31 7 августа. Авария случилась на одной из полос в направлении от Красавинского моста. Сразу после места происшествия движение отмечается красным цветом, что указывает на затруднение. Общая длина пробки составляет свыше шести километров.

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

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