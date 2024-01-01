Родителям в Перми обещают 87 тысяч за тестирование на их детях новой вакцины от COVID-19 Испытуемым должно быть от 6 до 11 лет Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае частная медицинская организация ООО «Профессорская клиника» объявила о наборе детей для участия в исследовании вакцины от коронавируса. Требуются малыши в возрасте от 6 до 11 лет. За полное участие в исследовании полагается вознаграждение в размере 100 000 рублей (87 000 рублей после уплаты налогов), сообщает «В курсе.ру».

Согласно информации издания, вакцину доставила в Пермь фармацевтическая компания, которая также финансирует исследования. Название компании не раскрыто, но известно, что препарат прошёл все необходимые клинические испытания и получил одобрение Минздрава Российской Федерации.

В ходе исследования после вакцинации ребёнка планируется разместить в стационаре на срок от двух до трех дней под наблюдение врачей.

Организация намерена набрать 25 участников, однако интерес к тестированию проявили многие родители, поэтому, возможно, будет сформирована и вторая группа.

Некоторые родители предполагают, что вакцинация может стать обязательной в будущем, и считают, что лучше сделать прививку под контролем специалистов с полным набором анализов, отметили в «Профессорской клинике».





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