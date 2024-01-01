Росимущество передало новым регионам конфискованные в Пермском крае автомобили Машины будут использованы в гуманитарных целях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае 2 августа безвозмездно передало «Народному фронту» три транспортных средства высокой проходимости, которые были конфискованы и обращены в федеральную собственность по решению суда.

Известно, что в дальнейшем это имущество будет направлено на территории новых российских регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) для использования в гуманитарных целях. В ведомстве уточнили, что речь идёт об автомобилях ВАЗ-21310, LADA 212140, ГАЗ-66-11.

Напомним, в 2023 году правительство России приняло постановление, позволяющее Росимуществу передавать Минобороны, МЧС, Общероссийскому народному фронту имущество различных видов и категорий для нужд ведомств.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в мае Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало Министерству обороны России четыре транспортных средства, которые были конфискованы у жителей Прикамья за вождение в нетрезвом виде.

«Предоставленное имущество позволит Министерству обороны РФ более эффективно использовать ресурсы и укреплять обороноспособность страны на региональном уровне», — заявили тогда в пресс-службе ведомства.

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