В Перми бассейн «Энергия» стал открыт для свободного плавания Он работает ежедневно Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В бассейн «Энергия», который расположен в центре Перми, теперь можно записаться для свободного плавания. Для этого открыта предварительная запись.

Запись осуществляется по телефону 215—88—59. Кроме того, записаться можно на сайте краевой Академии игровых видов спорта.

В будние дни пермяки могут приходить с 07:15 до 20:45, а в выходные — с 08:45 до 20:45.

Цена разового посещения для взрослого — 600 руб., для ребёнка до 14 лет в сопровождении взрослого — 500 руб. Действует система абонементов, а пенсионерам в определённые часы предоставляют скидки. Занятия возможны также и в спортивно-оздоровительных группах.

Напомним, пермский многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» после масштабной реконструкции открылся в марте 2024 года. Площадь объекта составляет около 17 тыс. кв. м. В четырёхэтажном здании расположены два универсальных спортивных зала, бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на кровле обустроены три теннисных корта.

После официального открытия бассейн в спорткомплексе не начал работу, как планировалось, 10 июня. Семьи, которые заранее приобрели билеты на посещение бассейна в «Энергии», пришли в день открытия и обнаружили, что комплекс закрыт. Причину этого им объяснить никто не смог.

Как выяснилось, администрация не получила вовремя разрешение на открытие объекта, а после не проинформировала об этом людей. В итоге директора МСК «Энергия» Александра Козлова уволили после критики со стороны губернатора.

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