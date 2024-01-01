Алёна Бронникова Директор МСК «Энергия» в Перми покинул должность Ранее губернатор потребовал привлечь руководство комплекса к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Директор пермского многофункционального спортивного комплекса «Энергия» Александр Козлов покинул свою должность. Об этом «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе краевого министерства физической культуры и спорта.

Издание обращает внимание, что решение было принято вскоре после того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил ведомству привлечь к дисциплинарной ответственности руководство ГБУ ДО ПК «СШ «Академия игровых видов спорта», на баланс которого после реконструкции был передан МСК «Энергия».

После официального открытия бассейн в спорткомплексе не начал работу, как планировалось, 10 июня. Семьи, которые заранее приобрели билеты на посещение бассейна в «Энергии», пришли в день открытия и обнаружили, что комплекс закрыт. Причину этого им объяснить никто не смог.

Глава региона рассказал, что администрация не получила вовремя разрешение на открытие бассейна, а после не проинформировала об этом людей. «Такие люди, как директор академии, — не попутчики нам. И здесь надо точно принимать кадровые решения», — отметил губернатор.

Он также поручил минспорта компенсировать неудобства для тех, кто оплатил посещение бассейна, а МИРС — проверить работу сервисов общения с потребителями услуг спортивных объектов, чтобы наладить с ними взаимоотношения.

МСК «Энергия» после масштабной реконструкции открылся в марте 2024 года. Площадь объекта составляет около 17 тыс. кв. м. В четырёхэтажном здании расположены два универсальных спортивных зала, бассейн с медико-восстановительным комплексом, тренажёрный и фитнес-залы, залы для единоборств и бокса, а на кровле обустроены три теннисных корта.

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