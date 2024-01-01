В Перми нашли мёртвым пропавшего в июле 41-летнего мужчину Он ушёл из больницы в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В краевой столице найден погибшим 41-летний мужчина, который пропал после ухода из больницы. Об этом рассказали волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой на официальной странице организации в соцсетях.

Напомним, 17 июля мужчина вышел из больницы по ул. Братьев Игнатовых и пропал. Сообщалось, что ему нужна медицинская помощь. С того дня его местонахождение было неизвестно. Волонтёры разместили ориентировку на пропавшего. Пермяка искали почти три недели.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — рассказали поисковики и попросили снять репосты.

При каких обстоятельствах и где был обнаружен пропавший, не уточняется.

Мужчина был небольшого роста, 157 см, среднего телосложения. У него были тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. В последний раз его видели одетым в чёрную одежду. На нём была бейсболка и футболка с надписью «Адидас», штаны и кроссовки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.