В Перми ищут пропавшего из больницы мужчину Ему требуется медицинская помощь Поделиться Твитнуть

Ориентировка — lvk.com/permpoisk

Из больницы по ул. Братьев Игнатовых пропал 41-летний Виктор Жуланов, которому нужна медицинская помощь. Об этом сообщает perm.aif.ru с ссылкой на волонтёров поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Мужчина пропал днём 17 июля, когда вышел из больницы, расположенной в Индустриальном районе Перми. С того дня его местонахождение неизвестно, отмечают волонтёры. Они разместили ориентировку на пропавшего.

Приметы Виктора Жуланова: рост 157 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза. В последний раз его видели одетым в чёрную одежду. На нём была бейсболка и футболка с надписью «Адидас», штаны и кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по тел. 204-49-04 или 102.





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