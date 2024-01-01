В Пермском крае станет на две деревни меньше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Ординского муниципального округа просят упразднить д. Паньково, а администрация Краснокамского городского округа такое же решение приняла в отношении д. Пирожки. Теперь административно-территориальные изменения в округах должно утвердить Законодательное собрание. Соответствующие законопроекты местными властями уже внесены в краевой парламент. Документы появились на сайте ЗС.

В пояснительной записке к проекту, поступившему из Ординского МО, указывается, что постоянные жители покинули пределы Паньково в 2000 году (сам населённый пункт известен с 1698 года).

В аналогичном документе властей Краснокамска сказано, что последний житель по причине переезда в другой населённый пункт был выписан из Пирожков в 1998 году.

В качестве аргументов, почему следует упразднить данные населённые пункты, указано, что деревни заброшены, в них отсутствуют жилые дома, хозяйственные постройки, признаки использования земельных участков не обнаружены, нет объектов социального, экономического и культурного назначения, автомобильных дорог, сетей жилищно-коммунальной инфраструктуры и пр.

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