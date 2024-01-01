Из частной клиники в Перми во время пожара эвакуированы 19 человек Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В центре Перми в частной медицинской клинике произошло возгорание, в результате которого 19 человек были эвакуированы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, инцидент случился на ул. Пушкина. В ходе приёма врач заметила искры и оплавившийся светильник. Она тут же подала сигнал для начала экстренной эвакуации пациентов. В итоге клинику оперативно покинули 19 человек.

Пожар на площади 0,1 кв. м был потушен ещё до прибытия сотрудников МЧС с помощью порошкового огнетушителя. Несмотря на это пожарные провели осмотр помещений на предмет возможных скрытых очагов возгорания.

По данным краевого управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

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