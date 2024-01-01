В августе в Пермь приедет главный инспектор МВД России Сергей Цилих проведёт в краевой столице приём граждан Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Главный инспектор МВД России, генерал-майор полиции Сергей Цилих 17 августа прилетит в Пермь, чтобы проинспектировать ГУ МВД России по Пермскому краю и провести личный приём граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В этот день, 17 августа, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 состоится личный приём жителей Пермского края по вопросам, относящимся к деятельности органов внутренних дел региона.

Приём будет проводится в здании краевого главка по адресу: Комсомольский проспект, 74.

Действует режим предварительной записи по телефонам: 246-85-58, 246-70-34 в рабочее время с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00. В пятницу — с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.

Для записи на приём нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество, адрес проживания, содержание сообщения. Пускать на приём будут по документу, удостоверяющем личность.

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