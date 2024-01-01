Споткнувшийся житель Перми попал под электропоезд Мужчина госпитализирован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники транспортной полиции в Перми выясняют детали инцидента, произошедшего 4 августа на 23 км участка «Голованово — Адищево», в результате которого мужчина получил травмы от электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

По прибытии на место происшествия полицейские установили личность пострадавшего — им оказался 40-летний житель Перми. В тот вечер он шёл вдоль железной дороги, споткнулся и упал на рельсы перед проезжающим электропоездом.

Машинист, заметив человека у путей, сразу применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда, но, к сожалению, избежать травм не удалось.

Скорую помощь вызвали на место, и пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Перми с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время ведомство проводит проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Полицейские напоминают гражданам, что железная дорога представляет собой опасную зону, требующую соблюдения правил — нельзя пересекать пути, если расстояние до поезда менее 400 м, и приближаться к рельсам ближе 5 м.

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