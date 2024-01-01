За сутки в Прикамье на воинский учёт поставили 32 бывших мигранта Их разыскали в торговых центрах и на стройплощадках Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Во вторник, 6 августа, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата Пермского края провели мероприятия по постановке на воинский учёт иностранных граждан, получивших паспорта Российской Федерации.

Военные следователи обошли социально значимые места, включая торговые центры, строительные площадки и стоянки, и выявили 32 бывших мигранта. Все они были доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учёт.

«Кроме того, по итогам весеннего призыва 2024 года в ряды Вооружённых сил призваны 25 иностранных граждан, получивших российское гражданство», — напомнили в пресс-службе военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону.

Напомним, в конце июня в ходе аналогичного рейда были выявлены девять иностранцев, получивших российское гражданство. Они также были доставлены в военкоматы и поставлены на учёт.

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