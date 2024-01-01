В прикамских колониях изъяли более 5 литров алкоголя и 30 граммов наркотиков У заключённых также отобрали почти 190 мобильных телефонов Поделиться Твитнуть

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Руководство ГУФСИН по Пермскому краю отчиталось об итогах работы ведомства за первое полугодие. Результаты были представлены на коллегии ведомства, рассказали в пресс-службе управления.

За этот период при обысках у заключённых сотрудники учреждений ГУФСИН по региону изъяли более 5 л спиртных напитков, а также 31,777 г различных наркотиков.

Кроме того, сотрудники ведомства нашли у заключённых 187 мобильных телефонов, а при попытке передать запрещённые предметы в пределах колоний был задержан 21 человек. Некоторых из них привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Напомним, в июле пермские правозащитники сообщили о бунте в исправительной колонии №10, а для его подавления вводили ОМОН, на подмогу вызвали и сотрудников ИК-37. Позже в комментариях «Новому компаньону» пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю заявила, что опубликованная в СМИ информация «о якобы бунте в ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности».

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