Сообщение о бунте заключённых в колонии Прикамья прокомментировали в ГУФСИН По факту происшествия проводится проверка Поделиться Твитнуть

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю

По данным телеграм-канала правозащитницы и бывшего члена ОНК по Пермскому краю Оксаны Асауленко, в исправительной колонии №10 на прошлой неделе вспыхнул бунт осуждённых. Утверждается, что для подавления вводили ОМОН и на подмогу вызвали сотрудников ИК-37.

«Беспорядки произошли в помещениях строгих условий содержания. Осуждённые сломали заглушки, которые связь глушат. По другой информации — сломали также видеокамеры и замки. Всех закрыли в изолятор. Связи нет до сих пор, как сообщают родственники», — говорится в телеграм-канале правозащитницы.

«Новый компаньон» обратился за комментарием в ГУФСИН России по Пермском краю. В ведомстве сообщили, что опубликованная в СМИ информация «о якобы бунте в ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю не соответствует действительности».

«Несколько осуждённых — злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в строгих условиях, в знак несогласия с законными требованиями сотрудников учреждения допустили порчу имущества и вывели из строя одну видеокамеру и два светильника», - прокомментировали в ведомстве.

Этими действиями они «пытались оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания», добавили в ГУФСИН.

После этого сотрудники колонии «провели с указанными гражданами разъяснительную беседу, проинформировав об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников, а также за порчу имущества».

В пресс-службе ГУФСИН добавили, что физическая сила и спецсредства к осуждённым не применялись. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, а учреждение работает в штатном режиме.

ИК-10 находится в Чусовском округе. Это колония строгого режима. Её начальником является Михаил Пушин.

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