Начался самый многодневный крестный ход в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В понедельник, 5 августа, начался традиционный крестный ход по территории Пермского края, посвящённый всем святым, в Пермской митрополии просиявшим. Крестный ход проводится по благословению главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, и является самым многодневным из всех, проходящих в Пермской митрополии. Он завершится 28 августа в Култаево.

Среди населённых пунктов, которые посетят участники молитвенного шествия, — село Берёзовка, посёлки Кишерть и Октябрьский, Чернушка, Елово, Оса, Юго-Камский и др.

В первый день крестоходцы уже преодолели путь от Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря до подворья Пермского Успенского женского монастыря в с. Кольцово.

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