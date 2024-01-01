В Прикамье осудили сотрудницу миграционного отдела за незаконную выдачу российского паспорта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Бывшая сотрудница миграционного отдела ОМВД России по Краснокамскому городскому округу Пермского края признана виновной в незаконной выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Собранные следователями доказательства были признаны судом достаточными для вынесения решения в отношении этого экс-сотрудника, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина РФ иностранному гражданину должностным лицом).

В ходе следствия установлено, что 9 сентября 2023 года и.о. начальника миграционного отдела выдала паспорт женщине, которая не является гражданкой РФ, с нарушениями действующего законодательного порядка. На самом деле у этой женщины не было оснований для получения документа.

Судом вынесен приговор, согласно которому осуждённой назначен штраф. Приговор вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.