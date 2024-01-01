На Пермский край надвигается арктический антициклон Температура в ночные часы будет опускаться до +4 градусов Поделиться Твитнуть

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Архив ИД «Компаньон»

Наступившая неделя в Пермском крае ожидается умеренно прохладной и с количеством осадков близким к норме. В первой половине недели будет умеренно тепло с ежедневными дождями и грозами. С четверга осадки на большей части Прикамья прекратятся и из-за арктического антициклона похолодает. Это особенно ощутимо будет в ночные часы. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГННИУ

В понедельник и вторник ночами будет +12…+16° и днем +20…+23°. Ночью и утром во вторник вероятны туманы.

В среду начнёт сказываться влияние арктического антициклона. На севере осадки прекратятся и похолодает, днём будет не выше +16…+19°. В южной части края продолжатся дожди с грозами и будет тепло: +20…+23°.

В четверг на большей части края уже будет без осадков, но прохладно, не выше +16…+19°. Ночь на четверг на севере края будет уже холодной — воздух прогреется всего до +5°.

В пятницу уже на всей территории края погоду будет определять холодный антициклон. Ночью температура воздуха составит +4…+9°. днем будет +16…+21° по краю и +17…+19° в Перми.

В субботу и воскресенье влияние того же антициклона сохранится и характер погоды существенно не изменится.

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