Во дворе Управления Росгвардии Прикамья произошёл пожар Поделиться Твитнуть

фото: Александр Пастухов, АиФ

За зданием на ул. Пермской, 128, где располагается центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Прикамья, а также несколько подразделений краевого ГУ МВД, задымилась трансформаторная будка. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В районе полудня 5 августа на место возгорания прибыли несколько бригад пожарных. Дым шёл из трансформаторной будки, и для доступа к источнику огня спасателям потребовалась специальная техника.

Когда специалисты смогли сломать дверь, они обнаружили, что ситуация не является критической: огонь охватил провода на площади всего 0,1 квадратного метра. Для ликвидации возгорания был использован порошковый огнетушитель, и уже к 12:21 пожар был потушен.

Однако такие инциденты могут приводить к серьёзным последствиям. Например, в январе целый поселок в Прикамье остался без воды из-за того, что бездомный кот попал в трансформатор.

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