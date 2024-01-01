На берегу реки Азовки в Перми выделили участки для занятий водными видами спорта Поделиться Твитнуть

Городской департамент земельных отношений удовлетворил просьбу представителей спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта и выделил учебному заведению два земельных участка. Территории были переданы школе в безвозмездное пользование на срок один год. Участки находятся на ул. Трясолобова, вдоль реки Азовки, и их общая площадь составляет 3 636 кв. м.

Данные земельные участки будут использоваться для создания необходимой инфраструктуры и хранения инвентаря, который потребуется для тренировок спортсменов. Предполагается, что на одном участке будет организована база для гребли, а на другом — размещены лодки и прочее спортивное снаряжение данной школы, пояснили в ведомстве.

«В настоящее время со школой олимпийского резерва водных видов спорта заключен договор на право безвозмездного пользования земельными участками», — прокомментировали в департаменте земельных отношений.

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