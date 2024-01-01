Власти Перми потратят более 18 млн рублей на благоустройство городских скверов Поделиться Твитнуть

Анастасия Аверкова

Государственное казённое учреждение Пермского края «Центр организации закупок» инициировало тендер на проведение текущего ремонта элементов благоустройства скверов, расположенных во всех районах Перми. Все работы планируется завершить в течение 46 рабочих дней с момента подписания контракта, начальная (максимальная) сумма за выполнение работ составляет 18,5 млн руб. На публикацию сайта Госзакупок обратил внимание «Рифей-Пермь».

Подрядчик обязан будет обновить скамейки, установить новые урны, а также высадить цветы и кустарники в 29 скверах. Также планируется привести в порядок озеленение вдоль дорог в нескольких частях Перми. В сквере у Дворца культуры «Урал», например, подрядчик должен будет высадить несколько видов растений, таких как вейник коротковолосистый и тысячелистник.

В список объектов, требующих ремонта, вошли скверы в 64 и 68 кварталах на эспланаде, «Театральный сад», а также сквер на набережной в Ленинском районе.

В конкурсной документации опубликованы эскизы для ограждений, скамеек, урн и информационных стендов, а также стендов для граффити. Прописаны требования к материалам, используемым для благоустроительных элементов.

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