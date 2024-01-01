Скончался бывший замглавы ГУФСИН по Пермской области Олег Шахов Поделиться Твитнуть

Олег Шахов

ГУФСИН России по Пермскому краю

2 августа скончался бывший заместитель начальника ГУФСИН России по Пермской области, полковник внутренней службы в отставке Олег Шахов. Ему было 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Олег Александрович окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, карьеру в уголовно-исполнительной системе начал с роли инструктора по политико-воспитательной деятельности в ИТК-19 Ныробского УЛИТУ. В последующие годы занимал различные руководящие должности.

В 1998 году его назначили на пост заместителя начальника УИН УВД. Согласно Приказу ФСИН России, в сентябре 2005-го стал заместителем начальника ГУФСИН России по Пермской области.

На пенсию вышел в 2011 году, суммарный стаж его службы превысил 38 лет.

За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности и выполнение служебных обязанностей Олег Александрович был награждён множеством ведомственных наград, включая серебряную медаль «За укрепление УИС», почётный знак УИС II степени «За отличие в службе», нагрудный знак «За отличную службу в МВД», а также благодарности и почётные грамоты от ФСИН России и ГУФСИН России по Пермскому краю.

Руководство и сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю выражают искренние соболезнования в связи с кончиной Олега Шахова.

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