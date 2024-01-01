За пять месяцев население Прикамья уменьшилось на 7 тысяч человек При этом в регионе стало больше индийцев Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Демографическая ситуация в Пермском крае в январе-мае 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся (-210) и ростом числа умерших (+628). Результатом стала естественная убыль населения Прикамья.

Так, за исследуемый период в регионе родилось 9026 человек, а умерло 14 863. Естественная убыл составила 5837 человек.

Миграционная ситуация в январе-мае 2024 года характеризовалась превышением числа выбывших (18 476) над числом прибывших (17 345). Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 1131 человек.

Наиболее значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства отдельные регионы Южного, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, среди которых к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московскую область.

В январе-мае 2024 года со странами СНГ сложилось отрицательное сальдо миграции, в то время как с другими зарубежными странами отмечен небольшой миграционный прирост (в основном за счёт притока из Индии).

За указанный период отмечался рост числа зарегистрированных браков (4568, на 106 больше, чем за АППГ) и уменьшение числа разводов (4782, -109 к АППГ).

Напомним, численность населения Пермского края на 1 января 2024 года составляла 2 495 266 человек (городское население — 1 891 219 человек, сельское — 604 047 человек).

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