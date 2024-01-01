В Пермском крае продолжает расти среднемесячная зарплата По итогам мая она приблизилась к 73 тысячам рублей Поделиться Твитнуть

Пермьстат отчитался о заработной плате в Пермском крае по итогам мая 2024 года. Она продолжает расти. Если в январе средняя зарплата в регионе составляла 61,5 тыс. руб., то в мае достигла 72,6 тыс. руб. Это на 18% больше, чем было в мае 2023 года, или +8,4% с учётом индекса потребительских цен (ИПЦ).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае 2024 года составила 68,2 тыс. руб. и по сравнению с январём-маем 2023 года выросла на 18,9%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учётом ИПЦ, в январе-мае 2024 года выросла на 9,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По итогам мая в двух сферах деятельности (в области информации и связи и в добыче полезных ископаемых) средняя зарплата составила по 106,3 тыс. руб.

Самые низкие доходы сложились у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — 43,1 тыс. руб.

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