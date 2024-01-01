В Перми на Мулянке утонул мужчина Его тело нашли спасатели Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В микрорайоне Субботино в Перми из реки Мулянка извлечено тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В связи с происшествием в ведомстве в очередной раз напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах, игнорировать знак «Купание запрещено» и употреблять алкоголь перед купанием.

В МЧС призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 2 августа на Сылве в Кунгуре нашли тело утонувшего мужчины 1981 г.р. Сотрудники Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа с помощью лодки осмотрели береговую линию и русло реки. В итоге они обнаружили погибшего.

Тело мужчины подняли на поверхность, доставили на берег, а затем передали сотрудникам полиции. Происшествие случилось в районе ул. Голдобина, в районе пожарного пирса.

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