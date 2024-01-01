В Прикамье спасатели нашли тело утонувшего в Сылве мужчины
Сейчас в деле разбирается полиция
Утром 2 августа на Сылве в Кунгуре были организованы поиски утонувшего мужчины 1981 г.р. Спасатели с помощью лодки осмотрели береговую линию и русло реки. В итоге они обнаружили погибшего.
Как сообщили в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, тело мужчины подняли на поверхность, доставили на берег, а затем передали сотрудникам полиции.
Уточняется, что происшествие случилось в районе ул. Голдобина, в районе пожарного пирса.
В Поисково-спасательной службе просят очевидцев или участников происшествия позвонить по телефонам ЕДДС Кунгурского муниципального округа: 112, 3-32-78, 3-35-84.
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