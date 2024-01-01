В Пермском крае на 5 августа объявлено штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

По данным Пермского ЦГМС, 5 августа в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах прогнозируются сильные дожди и грозы. Где именно погода испортится сильнее всего, не уточняется.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону обратились к жителям с просьбой не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям предписывается соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

"В период грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки!" - обратились к пермякам специалисты ведомства.

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