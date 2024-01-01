В Перми пройдёт фестиваль «День кино» Он состоится на двух площадках Поделиться Твитнуть

фото от организаторов фестиваля "День кино"

Фестиваль «День кино» состоится в Перми 23, 25 и 27 августа и предложит бесплатные кинопоказы, мастер-классы и лекции на площадках филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44) и «ИльТЮЗиона» (ул. Екатерининская, 68).

В первый день мероприятие представит советские фильмы, авторское и семейное кино: «Бери да помни» (12+) с Розой Хайруллиной, «Вы меня видели?» (16+) с Никитой Ефремовым и «Каждый вечер в одиннадцать» (12+). Особое внимание будет уделено творческому вечеру, посвящённому 35-летию пермской киностудии «Новый курс».

25 и 27 августа фестиваль переместится в театральный сквер «ИльТЮЗион», где для детей организуют показ «Приключений маленького Бахи» (0+), мультфильма «Знаешь, мама, где я был?» (12+) и серию анимационных работ студии «ШАР» (12+).

Также представители киноиндустрии поделятся своим опытом. Кастинг-директор Маргарита Ленских расскажет, как выделиться начинающим актёрам, а сценарист Даниил Смолев обсудит влияние цензуры на кинематограф. В течение трёх дней в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, а завершится «День кино» показом фильма «Долгая счастливая жизнь» (0+).

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