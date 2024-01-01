Синоптики рассказали, когда в Прикамье прекратятся дожди Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В начале недели в Пермском крае сохранится прохладная и дождливая погода с грозами. При этом 5-6 августа активность циклонического вихря начнёт постепенно снижаться. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой ни прогноз Пермского гидрометцентра.

В ночь на понедельник в некоторых местах, а днём в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. В отдельных территориях, например, в Перми, возможны сильные дожди и ливни, сопровождающиеся грозами. Ночью ветер будет слабым, в дневное время – юго-западным умеренным с порывами до 14 м/с при грозах.

В ночные и утренние часы будут создаваться условия для формирования туманов. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, в Перми около +14 градусов, а днём она поднимется до +19…+24 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, начиная с 8 августа, дожди прекратятся, однако стоит ожидать небольшого понижения температуры.





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