Проект реставрации Братского корпуса Белогорского монастыря в Прикамье прошёл госэкспертизу Здание было построено в конце 19 века Поделиться Твитнуть

Проект реставрации и приспособления для современного использования Братского корпуса № 2 Белогорского Свято-Николаевского православно-миссионерского мужского монастыря прошёл госэкспертизу. Об этом сообщили в Госинспекции по охране ОКН Пермского края.

Корпус был построен в конце 19 века (архитектор не известен) в южной части монастыря. Главным фасадом ориентирован на восток. Габариты двухэтажного кирпичного здания — 26х13х8 м, площадь — 676 кв. м.

Несколько лет назад при обследовании корпуса были обнаружены дефекты наружных и внутренних стен, механическое нарушение целостности кладки в местах отверстий для пропуска инженерных коммуникаций, трещины в кладке клинчатых перемычек оконных и дверных проёмов, повреждение несущих элементов над подвалом и пр. Был разработан проект реставрации здания, устраняющий выявленные повреждения.

Согласно заключению историко-культурной экспертизы, подписанной 10 июля 2024 года, анализ работ, предусмотренных проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что объект культурного наследия регионального значения «Корпус братский №2» при проведении комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий не пострадает.

Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1893 году по инициативе пермского епархиального миссионера, протоиерея Стефана Луканина.

Комплекс зданий монастыря состоит из нового кирпичного здания Крестовоздвиженского собора — двухэтажное (с подземным храмом) монументальное сооружение крестово-купольного типа на 5 тыс. молящихся; кирпичных братских корпусов, кирпичного корпуса мастерской, а также полукаменных и деревянных жилых и хозяйственных построек, сооружённых на рубеже XIX и XX вв.

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