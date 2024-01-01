На работу трамваев в Перми до конца марта власти потратят полмиллиарда рублей Поставщика назовут 19 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» проведёт электронный аукцион на закупку услуг по осуществлению перевозок пассажиров багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Перми по регулируемым тарифам. Поставщик определится 19 августа. Очередной контракт заключат на срок с 1 сентября 2024 года по 31 марта 2025 года. Максимальная цена контракта — 496,7 млн руб.

Напомним, в настоящее время, в Перми работают шесть трамвайных маршрутов: № 3 («Станция Пермь II — ОАО «Красный Октябрь»); № 4 («Станция Пермь II — микрорайон Висим»); № 5 («Станция Пермь II — станция Бахаревка»); № 6 («Разгуляй — ОАО «Велта»); № 7 («Станция Пермь II — ОАО «Вагоноремонтный завод»); № 8 («АО «Инкар» — микрорайон Висим»).

Маршруты № 2 («Станция Осенцы — Стахановское кольцо»), № 11 («Школа № 107—микрорайон Висим»), № 12 («Школа № 107 — Разгуляй») временно не работают в связи с ремонтом путей на ул. Мира и реконструкцией ул. Карпинского.

Ранее сообщалось, что в Пермь прибыли все новые трамваи по концессионному соглашению. За два года в краевую столицу доставили 44 вагона.

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