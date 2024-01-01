В московском аэропорту пассажир сам добежал до вылетающего в Пермь самолёта Теперь мужчину ждёт административное наказание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажир перебежал по взлётному полю аэропорта Внуково в Москве из только что севшего самолёта из Самары до самолёта, вылетавшего в Пермь, сообщает телеграм-канал Авиаторщина.

Так как самарский рейс опоздал на 40 минут, мужчина понял, что, если он сядет в перронный автобус до аэровокзала, то не успеет сделать пересадку. Поэтому он, увидев, что в ста метрах идёт посадка на его самолёт до Перми, решил добежать до него по лётному полю самостоятельно. Убедившись, что этот тот самый рейс, на который он рисковал не успеть, пассажир поднялся в салон и занял своё место.

Когда самолёт прилетел в Пермь, мужчину встретили полицейские.

В управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу изданию MSK1 пояснили, что после приземления рейса в Перми полицейские вручили мужчине уведомление о необходимости явки в линейный отдел полиции во Внуково. Там будет решаться вопрос о составлении протокола. Пассажиру может грозить административное наказание.

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